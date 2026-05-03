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LOL
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DOTA2
0
CSGO
0
Central American Cup
08:00 - 19.08
Cartagines Deportiva
vs
Hankook Verdes
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8 - 1
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8 - 1
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ZANE

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Solomon Islands Telekom S-League
09:20 - 19.08
Honiara City FC
vs
Green Shield FC
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0 - 3
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0 - 3
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-

-

-

-

-

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Central American Cup
10:00 - 19.08
Xelaju MC
vs
Diriangen
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
RAVEN

-

-

-

-

-

-

Central American Cup
10:00 - 19.08
Real Esteli
vs
CS Herediano
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2 - 2
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0 - 0
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0 - 1
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2 - 2
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0 - 0
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0 - 1
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FELIX

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OFC Champions League
10:00 - 19.08
Auckland City
vs
Rewa FC
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1 - 1
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2 - 2
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0 - 3
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1 - 1
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2 - 2
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0 - 3
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NZ Northern Premier League
14:30 - 19.08
Fencibles United
vs
Auckland United
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1 - 1
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3 - 2
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1 - 3
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1 - 1
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3 - 2
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1 - 3
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SILVA

-

-

-

-

-

-

Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
15:00 - 19.08
Arterivo Wakayama
vs
Azul Claro Numazu
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
JEAN

-

-

-

-

-

-

Shanghai Women's Future Star Cup
15:00 - 19.08
Nữ Arsenal U17
vs
Nữ Paris FC U17
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Shanghai Women's Future Star Cup
15:00 - 19.08
Nữ Shanghai U17
vs
Nữ Real Sociedad U17
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
16:00 - 19.08
Beluga Rosso Iwami
vs
Nagasaki International University
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
16:00 - 19.08
Reinmeer Aomori
vs
Akita University
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

GER JBH
16:00 - 19.08
Dynamo Dresden U19
vs
Eintracht Frankfurt U19
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
16:30 - 19.08
Grulla Morioka
vs
Sapporo University
Flag
2 - 3
Flag
Flag
2 - 3
Flag
POLO

-

-

-

-

-

-

Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
16:30 - 19.08
Suzuka unlimited
vs
FC Basara Hyogo
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
16:30 - 19.08
SRC Hiroshima
vs
Maruyasu
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
16:30 - 19.08
FC Gifu
vs
Toyama Shinjo
Flag
3 - 1
Flag
Flag
3 - 1
Flag
NEMO

-

-

-

-

-

-

Cúp Hoàng Đế Nhật Bản
16:30 - 19.08
Celeste Tokushima
vs
Kawasoe Club
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Australia FFA Cup
16:30 - 19.08
A.P.I.A. Leichhardt
vs
Melbourne Victory
Flag
3 - 2
Flag
Flag
3 - 2
Flag
LOGAN

-

-

-

-

-

-

Cúp FA Hàn Quốc
17:00 - 19.08
Ulsan Citizens
vs
Gwangju FC
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
ASTRA

-

-

-

-

-

-

Cúp FA Hàn Quốc
17:00 - 19.08
Pohang Steelers
vs
Jinju Citizen
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
JOHAN

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
Women National Basketball Association
08:00 - 19.08
Nữ Chicago Sky
vs
Nữ NY Liberty

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
08:00 - 19.08
Nữ Las Vegas Aces
vs
Nữ Atlanta Dream
ALAN

-

-

-

-

-

-

El Salvador Fesabal U21
08:00 - 19.08
Tigres El Salvador U21
vs
San Salvador U21

-

-

-

-

-

-

El Salvador Fesabal U21
08:30 - 19.08
Brujos Izalco U21
vs
Nejapa U21

-

-

-

-

-

-

Olympic Women's Basketball Qualifying
09:30 - 19.08
Nữ New Zealand
vs
Nữ Brazil
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Salvador Liga Mayor Basketball
09:45 - 19.08
Thunder El Salvador
vs
BC Costa Rica

-

-

-

-

-

-

El Salvador Fesabal U21
09:45 - 19.08
CD Dragon U21
vs
Cougars U21

-

-

-

-

-

-

Malaysian Games U21
11:00 - 19.08
Perak U21
vs
Wilayah Persekutuan U21

-

-

-

-

-

-

The Asian Tournament
12:00 - 19.08
Shenzhen Makeboluo (R)
vs
Naic Aces
ALAN

-

-

-

-

-

-

William Jones Cup
12:00 - 19.08
Malaysia
vs
California Irvine

-

-

-

-

-

-

William Jones Cup
14:00 - 19.08
Wonju Dongbu Promy
vs
Strong Group Athletics
STEP

-

-

-

-

-

-

The Asian Tournament
14:30 - 19.08
Statham Academy
vs
New Taipei Kings
TOMMY

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
15:30 - 19.08
Cairns Taipans
vs
St. Marys College

-

-

-

-

-

-

William Jones Cup
16:00 - 19.08
Jordan
vs
Chinese Taipei White

-

-

-

-

-

-

The Asian Tournament
16:30 - 19.08
Taiwan Beer
vs
Macau Black Knights
ALAN

-

-

-

-

-

-

William Jones Cup
18:00 - 19.08
Nhật Bản Jones
vs
Chinese Taipei Blue
STEP

-

-

-

-

-

-

The Asian Tournament
19:00 - 19.08
Sichuan Blue Whales (R)
vs
Nihon Tengu
TOMMY

-

-

-

-

-

-

FIBA U16 Women's European Championship Division B
21:00 - 19.08
Nữ Phần Lan U16
vs
Nữ Áo U16

-

-

-

-

-

-

FIBA U16 Women's European Championship Division B
23:30 - 19.08
Nữ Bồ Đào Nha U16
vs
Hà Lan U16

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
06:30 - 20.08
Nữ Mystics
vs
Nữ Toronto Tempo
STEP

-

-

-

-

-

-

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ATP Challenger Kingston, Jamaica Men Doubles
06:55 - 19.08
Reece Falck
Billy Suarez
vs
Pedro Martinez
Lautaro Midon
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Reece Falck/Billy Suarez
-
-
-
-
-
Pedro Martinez/Lautaro Midon
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
07:25 - 19.08
Gauthier Onclin
vs
Alejandro Moro Canas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gauthier Onclin
-
-
-
-
-
Alejandro Moro Canas
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA Cincinnati, USA Women Singles
07:55 - 19.08
Marie Bouzkova
vs
Iva Jovic
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marie Bouzkova
-
-
-
-
-
Iva Jovic
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Cancun, Mexico Men Double
08:30 - 19.08
Jean-Julien Rojer
Theodore Winegar
vs
Alex Hernandez
Rodrigo Pacheco Mendez
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jean-Julien Rojer/Theodore Winegar
-
-
-
-
-
Alex Hernandez/Rodrigo Pacheco Mendez
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
09:00 - 19.08
Pablo Llamas Ruiz
vs
Francisco Comesana
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pablo Llamas Ruiz
-
-
-
-
-
Francisco Comesana
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Cancun, Mexico Men Singles
09:20 - 19.08
Henrique Rocha
vs
Hong Seong-chan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Henrique Rocha
-
-
-
-
-
Hong Seong-chan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Cincinnati, USA Men Singles
22:00 - 19.08
Rafael Jodar
vs
Flavio Cobolli
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rafael Jodar
-
-
-
-
-
Flavio Cobolli
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Cincinnati, USA Men Singles
00:00 - 20.08
Alexander Zverev
vs
Tommy Paul
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Zverev
-
-
-
-
-
Tommy Paul
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

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World Championships, Mixed Doubles
10:30 - 19.08
Yuta Watanabe
Maya Taguchi
vs
Chan Yin Chak
Ng Tsz Yau
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yuta Watanabe/Maya Taguchi
-
-
-
-
-
Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Singles
10:30 - 19.08
Lee Cheuk-yiu
vs
Loh Kean Yew
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Lee Cheuk-yiu
-
-
-
-
-
Loh Kean Yew
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
10:40 - 19.08
Amri Syahnawi
Nita Violina Marwah
vs
Emre Sonmez
Yasemen Bektas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah
-
-
-
-
-
Emre Sonmez/Yasemen Bektas
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
10:40 - 19.08
Ruben Garcia
Lucia Rodriguez
vs
Dechapol Puavaranukroh
Supissara Paewsampran
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ruben Garcia/Lucia Rodriguez
-
-
-
-
-
Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Singles
11:20 - 19.08
Teh Jia Heng Jason
vs
Jonatan Christie
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Teh Jia Heng Jason
-
-
-
-
-
Jonatan Christie
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Singles
11:20 - 19.08
Chou Tien-chen
vs
Giovanni Toti
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chou Tien-chen
-
-
-
-
-
Giovanni Toti
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
11:30 - 19.08
Andy Buijk
Meerte Loos
vs
Guo Xinwa
Chen Fanghui
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Andy Buijk/Meerte Loos
-
-
-
-
-
Guo Xinwa/Chen Fanghui
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
11:30 - 19.08
Cheng Xing
Zhang Chi
vs
Callum Hemming
Estelle van Leeuwen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cheng Xing/Zhang Chi
-
-
-
-
-
Callum Hemming/Estelle van Leeuwen
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
12:10 - 19.08
Leong Iok Chong
Weng Chi Ng
vs
Dhruv Kapila
Tanisha Crasto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Leong Iok Chong/Weng Chi Ng
-
-
-
-
-
Dhruv Kapila/Tanisha Crasto
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Women Doubles
12:10 - 19.08
Ong Xin Yee
Carmen Ting
vs
Yuki Fukushima
Mayu Matsumoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ong Xin Yee/Carmen Ting
-
-
-
-
-
Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
12:20 - 19.08
Alexander Dunn
Julie MacPherson
vs
Pakkapon Teeraratsakul
Sapsiree Taerattanachai
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Dunn/Julie MacPherson
-
-
-
-
-
Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
12:20 - 19.08
Bimo Prasetyo
Arlya Nabila Thesa Munggaran
vs
Yuichi Shimogami
Sayaka Hobara
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesa Munggaran
-
-
-
-
-
Yuichi Shimogami/Sayaka Hobara
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Doubles
13:00 - 19.08
Eloi Adam
Leo Rossi
vs
Fajar Alfian
Muhammad Shohibul Fikri
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Eloi Adam/Leo Rossi
-
-
-
-
-
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Doubles
13:00 - 19.08
Jiri Kral
Ondrej Kral
vs
Lee Jhe-huei
Yang Po-hsuan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jiri Kral/Ondrej Kral
-
-
-
-
-
Lee Jhe-huei/Yang Po-hsuan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
13:10 - 19.08
Goh Soon Huat
Shevon Lai Jemie
vs
Chen Zhiyi
Francesca Corbett
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Goh Soon Huat/Shevon Lai Jemie
-
-
-
-
-
Chen Zhiyi/Francesca Corbett
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
13:10 - 19.08
Nicolas Franconville
Julie Franconville
vs
Jiang Zhenbang
Wei Yaxin
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nicolas Franconville/Julie Franconville
-
-
-
-
-
Jiang Zhenbang/Wei Yaxin
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Women Doubles
13:50 - 19.08
Phattharin Aiamvareesrisakul
Sarisa Janpeng
vs
Hsu Ya-ching
Sung Yu-Hsuan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Phattharin Aiamvareesrisakul/Sarisa Janpeng
-
-
-
-
-
Hsu Ya-ching/Sung Yu-Hsuan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
13:50 - 19.08
Feng Yanzhe
Huang Dongping
vs
Jonathan Bing Tsan Lai
Crystal Lai
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Feng Yanzhe/Huang Dongping
-
-
-
-
-
Jonathan Bing Tsan Lai/Crystal Lai
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Mixed Doubles
14:00 - 19.08
Ye Hong-wei
Chan Nicole Gonzales
vs
Rehan Naufal Kusharjanto
Gloria Emanuelle Widjaja
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ye Hong-wei/Chan Nicole Gonzales
-
-
-
-
-
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championships, Singles
14:00 - 19.08
Mark Shelley Alcala
vs
Victor Lai
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mark Shelley Alcala
-
-
-
-
-
Victor Lai
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
World Championship U17
15:00 - 19.08
Argentina U17
vs
Ba Lan U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Argentina U17
-
-
-
-
-
Ba Lan U17
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

World Championship U17
18:00 - 19.08
Italy U17
vs
Romania U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Italy U17
-
-
-
-
-
Romania U17
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

World Championship U17
18:00 - 19.08
Iran U17
vs
Algeria U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran U17
-
-
-
-
-
Algeria U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

World Championship U17
21:00 - 19.08
Tây Ban Nha U17
vs
Thổ Nhĩ Kỳ U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tây Ban Nha U17
-
-
-
-
-
Thổ Nhĩ Kỳ U17
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

World Championship U17
21:00 - 19.08
Qatar U17
vs
Venezuela U17
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Qatar U17
-
-
-
-
-
Venezuela U17
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
lol
LRN Split 2 2026
06:10 - 19.08
Kits Esports
vs
3v Team
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

LCK 2026
17:00 - 19.08
Fredit BRION
vs
DN SOOPers
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

LCK 2026
15:00 - 20.08
Dplus
vs
Hanwha Life Esports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

LCK 2026
17:00 - 20.08
Nongshim RedForce
vs
Kiwoom DRX
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

LCK 2026
15:00 - 21.08
Fredit BRION
vs
BNK FearX
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

LCK 2026
17:00 - 21.08
KT Rolster
vs
T1
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

-

-

LCK 2026
15:00 - 22.08
Dplus
vs
Gen.G Esports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

-

-

-

-

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-

LCK 2026
17:00 - 22.08
DN SOOPers
vs
Kiwoom DRX
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

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GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

Nhận định - soi kèo

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

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Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

Với việc có rất nhiều ưu điểm như kể trên, Xoilac TV chính là website phát sóng tructiepbongda mà bạn nên lựa chọn. Khi muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mà mình muốn, với chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

Với việc đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức, thì chắc chắn mục tiêu phát triên của Xôi Lạc TV sẽ là trở thành website truc tiep bong da hàng đầu Việt Nam. Để phát sóng các trận đấu bóng đá hấp dẫn đến cho mọi người với chất lượng cao nhất.

Sau nhiều năm xây dựng cũng như phát triển, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành được một phần lớn mục tiêu của mình. Khi thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập vào đây mỗi ngày của mọi người. Để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá mà mình thích.

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Xoilac TV nơi xem truc tiep bong da được yêu thích nhất hiện nay

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
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Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

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Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

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Giao diện của chúng tôi còn tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Cho nên bạn có thể truy cập vào đây bằng cả máy tính, điện thoại lẫn laptop,.. Để xem tructiepbongda hay các thông tin khác một cách dễ dàng.

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  • Cúp C1 – UEFA Champions League
  • Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha – La Liga
  • Giải đấu bóng đá Ý – Serie A
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  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
  • Ngoài ra còn rất nhiều các giải bóng đá khác.

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Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

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  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
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Kết luận

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